МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. ВЭБ.РФ по случаю 75-летия Победы запустил интерактивный историко-просветительский проект "Герои городов" о послевоенном подвиге возрождения страны, сообщается в пресс-релизе корпорации развития.

Официальный сайт проекта – героигородов.рф. Здесь можно из архивных материалов узнать о том, как шло восстановление разрушенной войной страны и рассказать о своих родственниках, внесших вклад в строительство, развитие инфраструктуры, промышленности и других сфер. Добавить информацию может каждый житель нашей страны.

"Нам важно помнить о великом созидательном подвиге предков, вдохновляться им для развития нашей страны сегодня. Уверен, участниками проекта "Герои городов" станут не только историки, но и все те, кто хранит память о героизме своих родителей, бабушек и дедушек, их вкладе в возрождение страны. Вместе мы сформируем галерею трудового подвига народа", — приводятся в пресс-релизе слова главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.

Партнерами проекта выступают Политехнический музей, информационное агентство "РИА Новости", сервис "Яндекс.Карты", издание Института "Стрелка" – "Strelka Mag", а также более 20 региональных музеев. Предоставленные ими архивные материалы легли в основу исторической галереи проекта.

"Проект "Герои городов" возвращает нас в эпоху страшных испытаний, через которые прошли в том числе и наши города. Для многих из них послевоенное время стало вторым рождением. Именно тогда сложился сегодняшний облик их улиц, площадей и архитектурных ансамблей. Благодаря историям, собранным в проекте ВЭБ.РФ, мы можем не только оценить масштабы подвига инженеров, строителей и архитекторов, но и лучше разобраться в истоках тех урбанистических процессов, которые мы наблюдаем сегодня", — отметила директор Института "Стрелка" Варвара Мельникова.