МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. В среду, 29 апреля, вышел из печати "Вестник Банка России" № 30 /2166/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5352-У от 16.12.2019 "О случаях, когда договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, заключаются только при условии, что другой стороной по таким договорам является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58070 от 13.04.2020, вступает в силу с 1.01.2020/;

— указание № 5418-У от 24.03.2020 "О внесении изменений в Указание Банка России от 31 августа 2018 года № 4892-У "О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58093 от 15.04.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-699 от 23.04.2020 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 15 марта 2020 года № ОД-436";

— приказ № ОД-714 от 27.04.2020 "Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" /акционерное общество/ НКО "ОРС" /АО/ /г. Москва/";

— информационное письмо № ИН-06-28/80 от 22.04.2020 "О рекомендациях по формированию и обеспечению преемственности совета директоров /наблюдательного совета/ публичных акционерных обществ".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в 1 квартале 2020 г.; обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в феврале 2020 г; перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1-1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1.04.2020; перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1.04.2020 требованиям постановлений Правительства Российской Федерации.