МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Банки подали на недельном депозитном аукционе ЦБ РФ заявки на 614 миллиардов рублей при лимите размещения средств в 670 миллиардов, сообщил регулятор.

В аукционе приняло участие 193 кредитные организации.

На депозитный аукцион были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 4,38% до 5,5% годовых. Объем привлеченных денежных средств составил 614 миллиардов рублей. Ставка отсечения по итогам аукциона составила 5,5% годовых, средневзвешенная ставка — 5,4% годовых.