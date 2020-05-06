Спрос на недельном депозитном аукционе ЦБ составил 614 млрд рублей при лимите 670 млрд
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Банки подали на недельном депозитном аукционе ЦБ РФ заявки на 614 миллиардов рублей при лимите размещения средств в 670 миллиардов, сообщил регулятор.
В аукционе приняло участие 193 кредитные организации.
На депозитный аукцион были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 4,38% до 5,5% годовых. Объем привлеченных денежных средств составил 614 миллиардов рублей. Ставка отсечения по итогам аукциона составила 5,5% годовых, средневзвешенная ставка — 5,4% годовых.
https://1prime.ru/finance/20200506/831394223.html