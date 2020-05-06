МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Лимиты льготных кредитов для малого и среднего бизнеса на выплату зарплат могут быть выбраны уже в середине мая, заявил исполняющий обязанности премьер-министра РФ Андрей Белоусов.

"Мы сейчас практически предоставили большинству предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей достаточно широкий набор льгот, и мы видим, что последние две недели малый бизнес достаточно активно стал ими пользоваться. Достаточно сказать, что динамика выдачи льготных зарплатных кредитов сейчас увеличивается, если говорить по заявкам, то примерно на 2 тысячи заявок в день, в сутки. Мы вышли сейчас непосредственно перед праздниками почти на 80 миллиардов суммарного объема этих заявок", — сказал Белоусов в ходе совещания по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.

"Это достаточно много. Это больше, чем мы предполагали. Мы видим, что при сохранении такого темпа те лимиты, которые мы себе установили, будут выбраны где-то уже в середине, в крайнем случае — в 20 числах мая", — заявил и.о. премьера.

Вместе с тем он отметил, что банки начали выдавать кредиты с некоторой задержкой, и хотя это объясняется техническими причинами, необходимо ускориться.

"Мы видим, что сейчас банки работают с перенапряжением, и последнее время количество одобренных заявок стало постепенно отставать от количества поступивших обращений. Я считаю, что это просто техническая причина действительно. Я знаю, как работает Сбербанк, ВТБ, практически в таком постоянном режиме, и отменили очень многие процедуры проверок… Тем не менее нам, конечно, нужно в этой части ускориться", — сказал Белоусов.

Программа кредитования на пополнение оборотных средств предприятий была расписана ещё до ее официального запуска, заявил Белоусов.

"Мы сейчас запустили, постольку-поскольку мы понимаем, что у нас узким местом будут являться сейчас платежи, многие предприятия понимают, что в условиях неопределенности лучше поднакопить денег и держать деньги у себя, прежде всего, для выплаты заработной платы, для этого мы запустили программу кредитования оборотных средств. Я могу сказать, что мы ещё даже не успели ее запустить, а она уже вся оказалась расписана, то есть, в банки… заявки идут таким темпом, что предприятия практически весь лимит уже выбрали", — сообщил он.

"Первые четыре кредита уже банки выдали физически, но уже практически все расписано. Пришлось в этот процесс вмешиваться для того, чтоб несколько… ее перенацелить, чтобы интересы банков у нас оказались все-таки на втором месте, на первом месте должны быть интересы экономики, интересы предприятий, прежде всего, пострадавшие сферы деятельности должны туда попадать", — добавил Белоусов.