МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Российские банки выдали зарплатных кредитов под 0% на сумму 21 миллиард рублей, это позволит помочь сохранить занятость для 280 тысяч человек, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

Правительство и Банк России на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. По условиям госпрограммы, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем вырастет до 4%. Впоследствии эта программа была распространена на средний и крупный бизнес.

На совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы Решетников рассказал, что в настоящий момент в банки поступило 31,5 тысячи заявок на получение такого кредита на сумму 78 миллиардов рублей.

"12 тысяч заявок банки уже одобрили, и 8 тысяч кредитных соглашений подписаны на сумму 21 миллиард рублей, это позволит помочь расчетно 280 тысячам человек", — добавил министр.

Он отметил, что программа реализуется достаточно быстро, и в скором встанет вопрос о дальнейших лимитах.

Решетников также сообщил, что другая кредитная программа — отсрочки кредитов — идет медленно. "Мы также запустили программу субсидирования российских банков при условии обеспечения отсрочки по кредитам, выданным МСП — так называемая программа "три по трети", когда предприниматели могут две трети процентных расходов списать… Сейчас представлено кредитных соглашений, отсрочек на 1,5 миллиарда рублей, что абсолютно недостаточно, потому что потенциал у этой программы мы заложили в размере 300 миллиардов рублей. Здесь мы видим большую задачу перед собой", — рассказал министр.

В целом, как сообщил Решетников, на сегодняшний день в признанных пострадавшими от эпидемии коронавируса отраслях (их 11) занято более 6 миллионов человек, из них 3,2 миллиона — в компаниях малого и среднего бизнеса.