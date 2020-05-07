МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Иран намерен поменять название своей национальной валюты на "туман", так как слово "риал" никто не использовал в реальной жизни, заявил в среду, 6 мая, президент страны Хасан Роухани.

Как сказал глава государства, в течение долгого времени в Иране была национальная валюта, которую использовали в написании, и была национальная валюта, которую использовали в устной речи.

"Риал фактически не существовал в жизни людей", — сказал он и добавил, что в банках значительная часть ошибок была связана с путаницей между риалом и туманом. Ошибки допускали и простые люди, и банковские служащие.

Он также пояснил, что с точки зрения экономического роста или инфляции эта мера не окажет заметного воздействия: речь идет об удобстве подсчетов и красоте национальной валюты.

Напомним, что 4 мая парламент Ирана утвердил проект закона о переименовании и деноминации национальной валюты. Как следует из документа, иранский риал заменяется на туман. При обмене одному туману будут соответствовать 10 тысяч риалов.

В результате деноминации номинал валюты Ирана сократится на четыре порядка.