МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. ВТБ в апреле в рамках госпрограмм и собственных инструментов поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса выдал кредиты на 290 миллиардов рублей предприятиям малого и среднего бизнеса, сообщила пресс-служба банка в четверг.

"В апреле ВТБ оказал кредитную помощь на 290 миллиардов рублей предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим в результате пандемии COVID-19. Основными формами поддержки стали государственные программы кредитования на выплату зарплаты и реструктуризации уже действующих кредитных соглашений, а также собственные инструменты ВТБ", — говорится в сообщении.