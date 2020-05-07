МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Банк России прогнозирует возможный всплеск мошеннических предложений по решению проблем с кредиторами после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, следует из пресс-релиза регулятора.

"Мы прогнозируем, что в дальнейшем по окончании ограничительных мер, связанных с пандемией, может быть всплеск предложений от так называемых раздолжнителей —компаний, предлагающих гражданам за плату решить проблемы с кредиторами", — приводятся в релизе слова директора департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха.

В ЦБ призвали потребителей финансовых услуг быть осмотрительными и не доверять предложениям нелегальных компаний. "Обратившись к их услугам, вы можете только усугубить ситуацию, ведь мошенники пользуются агрессивными противозаконными методами взыскания и не исполняют свои обязательства. Крайне заманчивые условия (очень низкие проценты по "кредитам" и очень высокие — по "вкладам") часто являются признаками мошенничества", — указал Лях.

Мошенники также могут обещать гражданам разного рода выплаты или компенсации, присылать им письма со ссылками на вредоносные сайты. За такими предложениями всегда следует попытка узнать у человека данные его банковской карты или вынудить гражданина самого совершить платеж (якобы налог, штраф, страховку и т.д.) в адрес некоего лица. "Если незнакомые люди под каким бы то ни было предлогом пытаются выведать данные вашей банковской карты, вынуждают совершить платеж, необходимо прервать общение", — предупреждает ЦБ.

Проверить легальность компании, которая предлагает финансовые услуги, можно на сайте Банка России. При возникновении проблем с погашением кредита или займа гражданам следует обращаться к кредиторам и использовать возможности по реструктуризации, предоставленные законом, указал регулятор.