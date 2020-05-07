МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже валюты на внутреннем рынке с расчетами 6 мая составил 20,1 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
ЦБ использует для этих операций сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
ЦБ 10 марта начал упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила для поддержания финансовой стабильности.
Помимо этого, с 19 марта ЦБ продает дополнительные объемы валюты из ФНБ в рамках сделки по Сбербанку. Эти продажи проходят в случае цены нефти Urals ниже 25 долларов за баррель.
https://1prime.ru/finance/20200507/831402167.html