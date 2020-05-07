МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Сбербанк уже получил от бизнеса заявок на зарплатные кредиты на сумму более 35 миллиардов рублей, при этом выдал ссуд на 8 миллиардов рублей из одобренных 16,4 миллиарда рублей, сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов.

Правительство и Банк России на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и среднего бизнеса. По условиям госпрограммы, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем вырастет до 4%. Сбербанк начал выдавать зарплатные кредиты в рамках программы с конца марта.

"По кредиту по госпрограмме на выдачу зарплат под 0% с начала старта нами принято заявок на сумму более 35 миллиардов рублей, одобрено – 16,4 миллиарда рублей кредитов, выдано – более 8 миллиардов рублей. По нашим оценкам, благодаря этому финансированию зарплата была выплачена примерно 300 тысячам человек", — рассказал Попов.

Он добавил, что по программе правительства по субсидированию двух третьих ставки государством и банком по действующим кредитам малого и среднего бизнеса из пострадавших от коронавируса отраслей Сбербанк получил почти 500 заявок на сумму более 4 миллиардов рублей, пока одобрено заявок на более чем 1 миллиард рублей.

По собственной программе кредитных каникул для бизнеса банк получил более 80 тысяч заявок, одобрено около 57 тысяч заявок, проведена реструктуризация по 46 тысячам договоров. Общий объем реструктуризации составил 92 миллиарда рублей, указал Попов.

При этом зампред правления Сбербанка отметил, что спрос на реструктуризацию кредитов крупнейшим клиентам в последние недели остался на прежнем уровне: с 27 апреля банк получил всего две новые заявки и одобрил только одно обращение, доведя общее количество заявок на реструктуризацию до 107, а одобрений — до 45. Текущий остаток ссудной задолженности по реструктурированным кредитам составил 950 миллиардов рублей.