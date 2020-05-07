МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Правительство и Банк России подписали 30 апреля акционерное соглашение по Сбербанку, регулятор передал правительству свою последнюю акцию банка, говорится в сообщении ЦБ.

Минфин 9 апреля закрыл сделку по приобретению у Банка России пакета акций Сбербанка за 2,139 триллиона рублей.

"В целях обеспечения прав и законных интересов участников корпоративных отношений, в том числе миноритарных акционеров, обеспечения преемственности корпоративного управления и исполнения приоритетных направлений деятельности ПАО "Сбербанк" 30 апреля 2020 года между Банком России и правительством Российской Федерации в лице Минфина России заключено акционерное соглашение", — сказано в документе.

Отмечается, что акционерное соглашение будет действовать до 30 апреля 2023 года. "Последняя акция ПАО "Сбербанк", принадлежавшая Банку России, передана правительству Российской Федерации 30 апреля 2020 года", — добавили в ЦБ.

Акционерное соглашение по Сбербанку, подписанное правительством и Банком России, устанавливает целевой уровень дивидендов в не менее 50% от распределяемой чистой прибыли по МСФО с учетом ограничений дивидендной политики банка, говорится в сообщении ЦБ.

Минфин 9 апреля закрыл сделку по приобретению у Банка России пакета акций Сбербанка за 2,139 триллиона рублей. Ранее в четверг ЦБ сообщил, что подписал с правительством акционерное соглашение по Сбербанку и передал кабмину свою последнюю акцию банка. Акционерное соглашение будет действовать до 30 апреля 2023 года.

"Соглашением установлен целевой уровень дивидендных выплат — не менее 50% от распределяемой чистой прибыли группы ПАО "Сбербанк" в соответствии с МСФО с учетом ограничений, установленных дивидендной политикой ПАО "Сбербанк", — сказано в сообщении.

Текущая дивидендная политика Сбербанка предполагает, что при достижении уровня достаточности капитала 12,5% дивиденды составят 50% от чистой прибыли по МСФО.