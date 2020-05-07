МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Убыток от инвестиционной деятельности негосударственного пенсионного фонда "Открытие" за первый квартал 2020 года составил 8,3 миллиарда рублей против дохода за аналогичный период прошлого года 14,8 миллиарда рублей, свидетельствует бухгалтерская отчетность фонда.

Совокупный убыток фонда за отчетный период составил 8,4 миллиарда рублей против дохода годом ранее 16,8 миллиарда рублей.

Активы фонда в первом квартале 2020 года сократились на 3% по сравнению с концом 2019 года — до 585 миллиардов рублей. Размер пенсионных накоплений фонда на конец марта составлял 501,7 миллиарда рублей, пенсионных резервов — 65,5 миллиарда рублей.

По состоянию на конец марта количество застрахованных лиц, осуществляющих формирование своих пенсионных накоплений в фонде, составляло 7 миллионов человек.

Основным акционером НПФ "Открытие" является банк "ФК Открытие".