МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Ассоциация профессиональных страховых брокеров (АПСБ) предложила Банку России ввести страхование ответственности для страховых брокеров как одну из финансовых гарантий их деятельности, говорится в сообщении ассоциации.

Как отметила глава совета АПСБ Катерина Якунина, страхование ответственности брокеров существует во многих странах Европы и даже обязательно для получения брокером лицензии. Обычно такая страховка предлагает защиту от риска причинения ущерба брокером своему клиенту из-за непреднамеренной ошибки.

"Наличие полиса страхования профессиональной ответственности будет демонстрировать, что данный брокер выдержал проверку качества его работы со стороны страховой компании, которая, разумеется, заинтересована в том, чтобы убытка не было. Такой полис будет гарантировать клиентам, что брокер действительно надежен", — считает Якунина.

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий страховым агентам и страховым брокерам заключать договоры страхования в интернете. В АПСБ поддержали такой шаг, но отметили, что участники страхового рынка должны обеспечить дополнительную защиту потребителей. Для этого ассоциация накануне запустила сервис проверки лицензии брокеров на своем сайте.

"Наличие полиса страхования профессиональной ответственности — это дополнительный финансовый механизм обеспечения условий качественной деятельности страхового брокера. При этом размер обеспечения может варьироваться в зависимости от характера, специфики и сферы деятельности конкретного брокера", — добавила Якунина.

Отмечается также, что АПСБ предлагает сделать такое страхование добровольным.