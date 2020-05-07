МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Банки, особенно крупные, должны как можно быстрее доработать свои системы для того, чтобы их клиенты могли пользоваться картами с истёкшим сроком действия, заявили РИА Новости в пресс-службе Банка России.

В середине апреля глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что ЦБ считает работу карт с истекшим сроком действия принципиально важной на фоне распространения коронавируса, когда у некоторых клиентов нет возможности прийти в отделение банка.

Платежные системы дали банкам соответствующие рекомендации, и, по данным ЦБ, 60 кредитных организаций уже настроили работу таким образом, чтобы у клиентов была возможность использовать такие карты. При этом крупнейший российский банк, Сбербанк, пока не сообщал, что принимает карты с истекшим сроком действия в своей эквайринговой сети.

"По нашему мнению, банки, особенно крупные, должны понимать свою социальную ответственность перед нашими гражданами с учетом сложной ситуацией с пандемией коронавируса и самоизоляцией и должны как можно быстрее доработать свои процессы и процедуры для того, чтобы их клиенты могли пользоваться картами с истёкшим сроком действия. Мы мониторим ситуацию", — заявили в ЦБ.

"В целом же, техническая возможность настроить процессинг внутри банков таким образом, чтобы карты с истекшим сроком действия продолжали работать, существует", — подчеркнули в пресс-службе регулятора.