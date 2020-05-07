МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 31 /2167/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— инструкция № 200-И от 23.12.2019 "О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, и регистрации изменений и дополнений в них, а также о форме отчета о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58083 от 14.04.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— положение № 699-П от 13.11.2019 "О порядке ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов, порядке и сроках представления в Банк России документов и сведений, необходимых для ведения указанного реестра, порядке предоставления выписок из него, а также о направлении /представлении/ управляющей компанией паевого инвестиционного фонда в Банк России уведомлений /отчетов/" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58084 от 14.04.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5442-У от 15.04.2020 "О внесении изменений в Положение Банка России от 6 августа 2015 года № 483-П "О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58242 от 29.04.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5453-У от 30.04.2020 "О признании утратившим силу Указания Банка России от 24 января 2011 года № 2570-У "Об использовании Альбома унифицированных форматов электронных банковских сообщений при осуществлении Банком России обмена электронными сообщениями с кредитными организациями /филиалами/ и другими клиентами Банка России" /вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сообщение об исключении ИКБ "ОЛМА-Банк" /ООО/ из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов; сообщения Банка России.

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