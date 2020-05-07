КИЕВ, 7 мая — ПРАЙМ. Национальный банк Украины и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали договор об осуществлении валютных операций своп гривна-доллар в объеме до 500 миллионов долларов сроком на два года с возможностью его пролонгации, сообщила в четверг пресс-служба Нацбанка Украины.

Валютный своп — это комбинация двух противоположных конверсионных сделок на одинаковую сумму с разными датами поставки валют.

"Национальный банк Украины и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали договор об осуществлении валютных операций своп гривна/доллар США в объеме до 500 миллионов долларов США. Это позволит усилить макрофинансовую стабильность на Украине во время глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также увеличить поддержку реального сектора экономики", — говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что операции своп откроют ЕБРР доступ к гривневому ресурсу, который будет использован для кредитования украинских предприятий, которые понесли потери от пандемии и карантина, а также будут способствовать росту международных резервов Украины.

"Договор с ЕБРР заключен на два года с возможностью пролонгации. Минимальная сумма транша в рамках договора составляет 25 миллионов долларов США, а минимальный срок транша — до трех месяцев", — сообщили в Нацбанке.

При этом, согласно заключенному договору, курсовые параметры операций своп будут определяться на базе дифференциала ставок по гривне и долларам США. В частности, стоимость гривневых ресурсов будет определяться на базе учетной ставки Центробанка, а стоимость долларовых ресурсов — на базе ставки, привязанной к международно признанному индикатору денежного рынка SOFR. Планируется, что первая операция состоится в течение следующих нескольких недель.