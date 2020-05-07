МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Сбербанк на фоне коронавируса постепенно подключает возможность приема в своих POS-терминалах карт других банков с истекшим сроком действия, при этом своим клиентам банк перевыпускает карты автоматически, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

"С момента начала кризиса, вызванного пандемией, Сбербанк приступил к переоборудованию всего парка POS-терминального оборудования, понимая сложности клиентов других банков с перевыпуском карт", — прокомментировали в банке вопрос об обслуживании карт с истекшим сроком действия.

В Сбербанке указали, что в настоящий момент инженеры банка успели перепрограммировать чуть меньше половины из двух миллионов устройств, так как в части случаев необходим физический визит инженера банка в конкретную торговую точку. "Банк делает всё возможное, чтобы ускоренными темпами подготовить собственную сеть эквайринга под потребности клиентов других банков", — заверили в Сбербанке.

"Что касается клиентов Сбербанка, то для них карты перевыпускаются автоматически и без визита в банк, их необходимо лишь активировать в "Сбербанке онлайн", — добавили в кредитной организации, отметив, что по номеру 900 можно заказать бесплатную доставку по любому адресу в пределах города Москвы перевыпущенных банковских карт для клиентов в возрасте от 65 лет, а также представителей маломобильных категорий граждан.