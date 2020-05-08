МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 6 мая вывели из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 155 миллионов долларов против оттока в 150 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Чистые оттоки из российских активов за счет фондов акций и облигаций за отчетную неделю составили 155 миллионов долларов по сравнению с оттоками в 150 миллионов долларов неделей ранее", — говорится в обзоре.

Приток в фонды, специализирующиеся исключительно на рынке РФ (russia-dedicated funds), за неделю составил 20 миллионов долларов против оттока в 10 миллионов неделей ранее.

"Развивающиеся рынки выходят на первые места по числу заражений коронавирусом, а правительствам пока не удалось представить убедительные меры поддержки. На этом фоне инвесторы сохраняют осторожность, а оттоки продолжаются. Мы видим риски для акций, при этом облигации пока выглядят более сбалансированными", — говорится в обзоре BCS Global Markets.

Эксперты отмечают, что в настоящее время крупные развивающиеся рынки (EM) находятся под давлением из-за быстрого распространения коронавируса, а предпринимаемые властями стимулы выглядят недостаточными. Это, по их мнению, сильно бьет по экономике этих стран. "Мы видим риски для акций EM, и России вряд ли удастся остаться в стороне", — добавили они.