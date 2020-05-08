МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-марте текущего года снизилась на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 39,8 миллиарда рублей, следует из отчета второго по активам российского банка.

Расходы ВТБ на резервы увеличились за период в три раза – до 45 миллиардов рублей.

Таким образом, показатель чистой прибыли оказался лучше консенсус-прогноза РИА Новости, составленного на основании опроса аналитиков. Эксперты ожидали чистую прибыль по итогам первого квартала на уровне 27,49 миллиарда рублей.

Расходы на резервы оказались также лучше прогнозов аналитиков — их ожидания были на уровне 61,37 миллиарда рублей.

Портфель корпоративных кредитов группы ВТБ в первом квартале 2020 года увеличился на 5,8%, розничных — на 3,8%, сообщается в отчетности банка по МСФО.

По состоянию на 31 марта текущего года кредиты юридическим лицам составили 8,565 триллиона рублей, кредиты физическим лицам — 3,493 триллиона рублей.