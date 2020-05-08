Чистая прибыль ВТБ по МСФО в I квартале снизилась на 14,4%
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-марте текущего года снизилась на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 39,8 миллиарда рублей, следует из отчета второго по активам российского банка.
Расходы ВТБ на резервы увеличились за период в три раза – до 45 миллиардов рублей.
Таким образом, показатель чистой прибыли оказался лучше консенсус-прогноза РИА Новости, составленного на основании опроса аналитиков. Эксперты ожидали чистую прибыль по итогам первого квартала на уровне 27,49 миллиарда рублей.
Расходы на резервы оказались также лучше прогнозов аналитиков — их ожидания были на уровне 61,37 миллиарда рублей.
Портфель корпоративных кредитов группы ВТБ в первом квартале 2020 года увеличился на 5,8%, розничных — на 3,8%, сообщается в отчетности банка по МСФО.
По состоянию на 31 марта текущего года кредиты юридическим лицам составили 8,565 триллиона рублей, кредиты физическим лицам — 3,493 триллиона рублей.
ВТБ отозвал свой прогноз на 2020 год по чистой прибыли банка по МСФО в объеме 220-230 миллиардов рублей, сообщил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
ВТБ планировал в этом году заработать 220-230 миллиардов рублей чистой прибыли по МСФО против 201 миллиарда рублей годом ранее. Такой прогноз был представлен в конце февраля до обострения ситуации в экономики, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть.
"Мы будем ставить несколько компонентов годового таргета, в том числе и интересующую всех вас чистую прибыль, на пересмотр. Мы будем отзывать примерно до третьего квартала наш таргет по чистой прибыли, ставить его на пересмотр", — рассказал Пьянов.
https://1prime.ru/finance/20200508/831408942.html