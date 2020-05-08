МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Сообщество Free TON Community, куда входят разработчики и потенциальные пользователи TON, в четверг, 7 мая, запустило блокчейн-платформу Free TON. Без Telegram и Павла Дурова.

Отмечается, что вместо криптовалюты Gram участникам этого проекта раздадут бесплатные токены под названием TON Crystal (TON).

Для того, чтобы стать участником сообщества, нужно подписать "Декларацию о децентрализации".

К участию в проекте не допускаются граждане США.

Как сообщил РБК один из участников сообщества, технический директор TON Labs Дмитрий Горошевский, всего в обращение выпущено 5 млрд TON.

Бесплатно из этого количества партнеры и пользователи сети получат 85%. 10% получат разработчики, оставшиеся 5% — валидаторы (занимаются подтверждением транзакций пользователей).

"Пользовательские" 85% — 4,25 млрд TON — распределят по реферальной программе. TON можно получить за привлечение на блокчейн-платформу новых пользователей.

Как следует из декларации, токены TON дают право их владельцам участвовать в обсуждении стратегии развития и управления блокчейн-платформы.

ПОЧЕМУ БЕЗ ДУРОВА

"Очевидно, что Telegram не может запустить TON и на сегодня отказалась от этих планов. Мы ждали до тех пор, пока не стало ясно, что они ее не запустят в данных условиях. Для всего этого совершенно не нужно обсуждать это с ними", — рассказал Горошевский.

Он отметил, что во Free TON сохранятся все ранее озвученные преимущества TON. Остается неизвестным, будет ли Free TON интегрирована в мессенджер Telegram: "в среде инвесторов и в среде криптосообщества есть устойчивое мнение, что TON в любом виде без аудитории Telegram не представляет особого интереса", отметил собеседник издания.