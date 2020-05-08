МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. ВТБ приобрел 50% в Taman Grain Terminal Holdings Limited, владеющей 100% долей ООО "Зерновой терминальный комплекс "Тамань", за 61 миллион евро, говорится в отчете банка.

ВТБ в конце марта сообщил, что его зерновой холдинг "Деметра-Холдинг" приобрел 50% в ООО "Зерновой терминальный комплекс "Тамань" у украинского сельскохозяйственного холдинга Kernel Holdings. Партнером ВТБ в ЗТКТ на 50% остается компания Glencore Agriculture (через компанию Renaisco B.V.), один из мировых лидеров в торговле сельскохозяйственной продукцией.

"В марте 2020 года группа приобрела 50% обыкновенных акций Тамань Грейн Терминал Холдингс Лимитед за 61 миллион евро (5,3 миллиарда рублей)", — сказано в документе.

ЗТКТ — единственный специализированный глубоководный терминал, осуществляющий перевалку зерновых на экспорт в порту Тамань. Является одним из наиболее перспективных, динамично развивающихся зерновых терминалов России на Черном море, оказывающий широкий спектр услуг, связанных с перевалкой зерновых грузов. Пропускная способность терминала составляет 4 миллиона тонн в год.