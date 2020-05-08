МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 30 апреля составил 12,11 триллиона рублей против 11,94 триллиона на 24 апреля, сообщил Банк России.

Таким образом, денежная база за этот период выросла на 171,4 миллиарда рублей, или на 1,4%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.