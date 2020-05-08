МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Сбербанк снизил ставки по базовой линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.

Так, банк снизил ставки по вкладу "Сохраняй": теперь максимальная ставка составляет 4,15% вместо 4,5%. Такие условия можно получить при открытии вклада на 6-12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей. Если клиент хочет открыть вклад на такую же сумму, но на более длительный срок, например 3 года, то ставка составит уже 3,8% вместо 4,15%.

Максимальная ставка по вкладу "Пополняй" была снижена на 0,35 процентного пункта — до 3,8%. Такие условия клиент банка может получить, если откроет вклад на 6-12 месяцев или на 1-2 года на сумму от 400 тысяч рублей. При этом при открытии вклада на более долгий срок, например на 3 года, ставка будет составлять уже 3,15%, хотя до снижения она составляла 3,5%.

Банк также уменьшил ставки и по вкладу "Управляй", максимальная ставка по которому теперь составляет 3,45% вместо 3,8% при условии, что клиент открывает вклад от 400 тысяч рублей на 6-12 месяцев.

"Снижение ставок по вкладам соответствует общей тенденции на рынке", — прокомментировали РИА Новости в Сбербанке, напомнив, что Банк России 24 апреля снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых.

Одновременно со снижением ставок по базовым вкладам банк запустил промо-вклад ко Дню Победы "Помню. Горжусь" с функцией благотворительных отчислений в фонд "Память поколений". Один рубль с каждой тысячи рублей, размещенной во вклад, после выплаты процентов будет направлен в благотворительный фонд, а банк удвоит отчисление. Вклад можно открыть в период с 8 по 31 мая на срок 6 месяцев и со ставкой 4,7% годовых. Минимальная сумма вклада составляет 50 тысяч рублей.