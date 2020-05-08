МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Доля нерезидентов в облигациях федерального займа (ОФЗ) на счетах иностранных номинальных держателей в апреле сократилась на 0,49 процентного пункта — до 30,59%, свидетельствуют данные центра информации Национального расчетного депозитария (НРД).

Для сравнения: на 31 декабря 2019 года доля нерезидентов составляла 31,5%, на 31 марта 2020 года — 31,08%.

При этом на 30 апреля доля ОФЗ на счетах иностранных номинальных держателей и финансовых организаций со 100-процентным участием иностранного капитала составила 34,65%.

По данным НРД, значительные изменения доли нерезидентов произошли в ОФЗ 26228 с погашением в апреле 2030 года – сокращение в апреле на 14,36 процентных пункта до 64,49%, в ОФЗ 26229 с погашением в ноябре 2025 года – сокращение в апреле на 6,05 процентных пункта до 53,79%, в ОФЗ 26232 с погашением в октябре 2027 года – доля выросла на 5,85 процентных пункта и составила 12,25% на 30 апреля.