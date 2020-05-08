МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Банк "Зенит" завершил процедуры по присоединению банка "Зенит Сочи" и Спиритбанка, сообщила кредитная организация в пятницу.

"Банк "Зенит" завершил процедуры по присоединению АО "Зенит Сочи" и ПАО Спиритбанк. С 12 мая 2020 года объединенные финансовые организации работают под одной лицензией", — говорится в пресс-релизе.

Объединенная база клиентов банка составила более 605 тысяч физических лиц и 19 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.

Процесс объединения дочерних банков был запущен в сентябре 2018 года. Под брендом "Зенит" уже работают "Девон-Кредит" и Липецккомбанк.

Банковская группа "Зенит" образована в 2005 году. По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 марта занимал 40-е место в банковской системе РФ.