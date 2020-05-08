МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Страховая компания "ЭРГО", акционером которой в прошлом году стал крупный страховщик "РЕСО-Гарантия", прошла ребрендинг и сменила название на "Юнити страхование", сообщили в пресс-службе бывшей "ЭРГО".

В январе 2019 года "ЭРГО" — "дочка" немецкой Ergo Group AG в России, занимающаяся страхованием non-life — была присоединена к группе компаний РЕСО. "ЭРГО" переориентировалась на продажи моторных видов страхования и передала непрофильные виды бизнеса в головную компанию.

"Юнити страхование" продолжит оказывать услуги и сохранит полную преемственность обязательств перед клиентами и партнерами. Основными принципами работы компании является полное исполнение обязательств по всем договорам страхования и высокий уровень сервиса", — прокомментировал генеральный директор "РЕСО-Гарантии" и "Юнити страхования" Дмитрий Раковщик.

Бывшая "ЭРГО" работает на российском страховом рынке почти 30 лет. По итогам 2019 года компания получила 4,64 миллиарда рублей премии, заняв по этому показателю 39 место среди всех страховых компаний России. "РЕСО-Гарантия" стабильно входит в топ-5 страховщиков. За прошлый год она собрала 98 миллиардов рублей премии.

В 2018 году другой страховщик — "Росгосстрах" — приобрел компанию "ЭРГО Жизнь", на основе которой стал развивать своего страховщика жизни — компанию "Росгосстрах Жизнь".