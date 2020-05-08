МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Общее вознаграждение ключевых руководящих сотрудников ВТБ за три месяца текущего года составило 1 миллиард рублей, следует из финансовой отчетности группы по МСФО за первый квартал.

"Совокупное вознаграждение ключевых руководящих сотрудников за три месяца, закончившихся 31 марта 2020 года, составило 1,0 миллиарда рублей (за три месяца, закончившихся 31 марта 2019 года: 1,0 миллиарда рублей)", — говорится в отчете.

К ключевым руководящим сотрудникам относятся члены высшего руководства, входящие в состав правления и наблюдательного совета банка ВТБ.

Вознаграждение состоит в основном из краткосрочных выплат, включая пенсионные взносы, уточняется в документе.