МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ, Светлана Орлик. Самый убыточный в России банк — Московский индустриальный банк (МИнБанк) — намерен выйти в плюс уже в этом году. Каким образом санированный силами ЦБ МИнБанк намерен достичь таких результатов, а также может ли ему потребоваться новая докапитализация, в интервью агентству "Прайм" рассказал председатель правления кредитной организации Дмитрий Пожидаев.
- МИнБанк был взят на санацию Банком России в январе 2019 года, а 25 октября временная администрация банка прекратила работу, было назначено новое руководство. Что сейчас происходит в банке, как он развивается?
— Да, действительно, были сформированы новые органы управления, произошла смена управленческой команды.
На текущий момент, если говорить о ситуации в МИнБанке — мы идем по пути построения устойчивой эффективной бизнес-модели, которая должна привести нас к прибыльной деятельности уже в 2020 году. Мы знаем свои сильные и слабые стороны, и стараемся максимально использовать первые и нивелировать действие вторых.
- Убыток банка за 2019 год составил 115,7 млрд рублей (1-ое место в банковском секторе), как планируется выводить МИнБанк на прибыль?
— Убыток в значительной мере обусловлен признанием проблем прошлых лет, созданием резервов на возможные потери по кредитам и списанием безнадежных к взысканию долгов. Сейчас все невозвратные кредиты и рискованные активы выявлены. Акционеры ставят перед нами задачу в течение текущего года выйти в плюс. Мы постараемся сделать всё, чтобы достичь этого результата.
- Может ли банку потребоваться новая докапитализация?
— Нет, мы не рассматриваем такой вариант развития событий.
- Банк имеет большой пул проблемных и непрофильных активов, это и объекты недвижимости, и промышленные, и сельскохозяйственные предприятия. Как вы ими распоряжаетесь? Некоторые были выставлены на торги. Например, "Ростовская нива" и "ДонМаслоПродукт", есть претенденты на них? Насколько они интересны рынку? Как быстро банк может избавиться от непрофильных активов?
— Мы будем планомерно избавляться от непрофильных активов. В ближайшие 1,5-2 года рассчитываем продать их большую часть и вернуть значительную долю вложенных средств. Мы активно работаем над их реализацией, некоторые активы уже проданы. Интерес со стороны рынка есть. В условиях турбулентности изменилась модель поведения инвесторов — они стали консервативнее, все чаще выбирают более традиционные инструменты для вложения средств.
Если говорить о "Ростовской ниве", то ситуация с коронавирусом не позволила нам закрыть сделку весной. Планируем это сделать уже после завершения режима самоизоляции.
- ЦБ подал иск о привлечении к ответственности в размере 195 миллиардов рублей бывших топ-менеджеров и собственников МИнБанка, есть ли шанс вернуть выведенные средства?
— На этот вопрос сложно ответить однозначно. Прецеденты на рынке есть, но сам механизм возврата денежных средств сложный и долгий. Думаю, за комментариями лучше обращаться непосредственно к Банку России.
- Банк проводит оптимизацию затратных частей бюджета, включая численность персонала. Расскажите об этом подробнее, с какой целью? На сколько планируете сократить издержки? Сколько сотрудников покинули или покинут кредитную организацию? Планируется ли сокращение сети отделений банка? В каких регионах?
— Хочу сразу отметить, что мы намерены сохранить свое присутствие во всех регионах и федеральных округах, где представлены. Речь идет о Центральном, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском федеральных округах.
По состоянию на 1 января 2020 года филиальная сеть МИнБанка насчитывала 218 подразделений в 27 субъектах страны. Однако часть этих отделений будет закрыта по причинам низкой эффективности, отсутствия условий для комфортного обслуживания клиентов и неудачного территориального расположения, то есть в районах с низким спросом на банковские услуги со стороны местных жителей.
Подчеркну, что решение о закрытии тех или иных офисов мы принимаем, если не видим перспектив роста доходности в ближайшие время. К тому же часть функций и операций, которые ранее реализовывались в отделениях, будут упразднены или централизованы, планируется запуск хабов. Во время пандемии мы вынуждены были перевести большую часть сотрудников на удаленную работу. Думаю, в дальнейшем этот опыт может быть нам полезен, так как определенные расходы за счет таких мер могут быть сокращены, например, аренда помещений.
Мы прогнозируем, что если численный состав персонала и изменится, то незначительно. Обычно реинжиниринг бизнес-процессов и повышение эффективности деятельности предполагают наем высококвалифицированных специалистов и сокращение сотрудников с низким уровнем компетенций. То есть на место ушедших специалистов приходят новые. Однако подчеркну, что значительных сокращений мы не планируем.
- Когда МИнБанк представит рынку свою стратегию развития? Расскажите о ней. На что будет сделана основная ставка? Есть ли в ней задачи по решению проблем с ростом корпоративной просрочки? На 1 марта она составила 81,4 миллиарда рублей, рост за февраль – 3,4%.
— Мы уже разработали стратегию развития банка на кратко- и среднесрочную перспективы, но динамика макроэкономических показателей (в частности, стоимость нефти и курс валют) и пандемия заставляют нас пересмотреть прогнозы. В любом случае нужно дополнительное время на доработку документа, но уже сейчас очевидно, что ключевыми задачами станут снижение расходов, развитие бизнеса и предотвращение ухудшения качества активов.
Касаемо третьего пункта, в свете последних событий на мировых рынках, вызванных развитием пандемии коронавируса и ценой на нефть, ряд наших крупных клиентов стали испытывать проблемы. Наверное, будет излишне говорить, что не только представители бизнеса испытывают значительные трудности, но и обычные люди, поэтому мы ожидаем определенный рост просроченной задолженности в портфеле.
Сейчас мы вырабатываем специальные меры поддержки наших клиентов и пути выхода из кризисной ситуации. Заемщики уже могут воспользоваться программами рефинансирования, получить отсрочку платежа или уйти на «кредитные каникулы». Разрабатываются и другие инструменты возможной помощи, которые мы анонсируем в ближайшее время. Подчеркну, что мы не ведем речь о массовом прощении долгов или, например, резком снижении ставок. Мы стараемся демонстрировать сбалансированный подход, учитывать интересы банка и пожелания клиентов.
Возвращаясь к вашему вопросу о стратегии. Основной акцент в документе сделан на увеличении дохода от развития розничного и корпоративно-инвестиционного бизнесов. Мы планируем использовать все преимущества универсального банка с широким географическим присутствием.
- Какие перспективы у банка после санации? Будет ли Банк России продавать МИнБанк? Когда может быть осуществлена такая сделка? Какому инвестору будет интересен банк?
— Банк России ранее обозначил свое намерение о продаже санируемых банков. Спрогнозировать дату продажи МИнБанка сейчас сложно, думаю, это произойдет уже после выполнения ключевых стратегических задач. Прежде всего, МИнБанк должен стать организацией, которая интересна другим игрокам финансового рынка.
https://1prime.ru/finance/20200508/831410941.html