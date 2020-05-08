МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ, Светлана Орлик. Самый убыточный в России банк — Московский индустриальный банк (МИнБанк) — намерен выйти в плюс уже в этом году. Каким образом санированный силами ЦБ МИнБанк намерен достичь таких результатов, а также может ли ему потребоваться новая докапитализация, в интервью агентству "Прайм" рассказал председатель правления кредитной организации Дмитрий Пожидаев.

- МИнБанк был взят на санацию Банком России в январе 2019 года, а 25 октября временная администрация банка прекратила работу, было назначено новое руководство. Что сейчас происходит в банке, как он развивается?

— Да, действительно, были сформированы новые органы управления, произошла смена управленческой команды.

На текущий момент, если говорить о ситуации в МИнБанке — мы идем по пути построения устойчивой эффективной бизнес-модели, которая должна привести нас к прибыльной деятельности уже в 2020 году. Мы знаем свои сильные и слабые стороны, и стараемся максимально использовать первые и нивелировать действие вторых.

- Убыток банка за 2019 год составил 115,7 млрд рублей (1-ое место в банковском секторе), как планируется выводить МИнБанк на прибыль?

— Убыток в значительной мере обусловлен признанием проблем прошлых лет, созданием резервов на возможные потери по кредитам и списанием безнадежных к взысканию долгов. Сейчас все невозвратные кредиты и рискованные активы выявлены. Акционеры ставят перед нами задачу в течение текущего года выйти в плюс. Мы постараемся сделать всё, чтобы достичь этого результата.

- Может ли банку потребоваться новая докапитализация?

— Нет, мы не рассматриваем такой вариант развития событий.

- Банк имеет большой пул проблемных и непрофильных активов, это и объекты недвижимости, и промышленные, и сельскохозяйственные предприятия. Как вы ими распоряжаетесь? Некоторые были выставлены на торги. Например, "Ростовская нива" и "ДонМаслоПродукт", есть претенденты на них? Насколько они интересны рынку? Как быстро банк может избавиться от непрофильных активов?

— Мы будем планомерно избавляться от непрофильных активов. В ближайшие 1,5-2 года рассчитываем продать их большую часть и вернуть значительную долю вложенных средств. Мы активно работаем над их реализацией, некоторые активы уже проданы. Интерес со стороны рынка есть. В условиях турбулентности изменилась модель поведения инвесторов — они стали консервативнее, все чаще выбирают более традиционные инструменты для вложения средств.

Если говорить о "Ростовской ниве", то ситуация с коронавирусом не позволила нам закрыть сделку весной. Планируем это сделать уже после завершения режима самоизоляции.

- ЦБ подал иск о привлечении к ответственности в размере 195 миллиардов рублей бывших топ-менеджеров и собственников МИнБанка, есть ли шанс вернуть выведенные средства?

— На этот вопрос сложно ответить однозначно. Прецеденты на рынке есть, но сам механизм возврата денежных средств сложный и долгий. Думаю, за комментариями лучше обращаться непосредственно к Банку России.

- Банк проводит оптимизацию затратных частей бюджета, включая численность персонала. Расскажите об этом подробнее, с какой целью? На сколько планируете сократить издержки? Сколько сотрудников покинули или покинут кредитную организацию? Планируется ли сокращение сети отделений банка? В каких регионах?

— Хочу сразу отметить, что мы намерены сохранить свое присутствие во всех регионах и федеральных округах, где представлены. Речь идет о Центральном, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском федеральных округах.

По состоянию на 1 января 2020 года филиальная сеть МИнБанка насчитывала 218 подразделений в 27 субъектах страны. Однако часть этих отделений будет закрыта по причинам низкой эффективности, отсутствия условий для комфортного обслуживания клиентов и неудачного территориального расположения, то есть в районах с низким спросом на банковские услуги со стороны местных жителей.

Подчеркну, что решение о закрытии тех или иных офисов мы принимаем, если не видим перспектив роста доходности в ближайшие время. К тому же часть функций и операций, которые ранее реализовывались в отделениях, будут упразднены или централизованы, планируется запуск хабов. Во время пандемии мы вынуждены были перевести большую часть сотрудников на удаленную работу. Думаю, в дальнейшем этот опыт может быть нам полезен, так как определенные расходы за счет таких мер могут быть сокращены, например, аренда помещений.

Мы прогнозируем, что если численный состав персонала и изменится, то незначительно. Обычно реинжиниринг бизнес-процессов и повышение эффективности деятельности предполагают наем высококвалифицированных специалистов и сокращение сотрудников с низким уровнем компетенций. То есть на место ушедших специалистов приходят новые. Однако подчеркну, что значительных сокращений мы не планируем.

- Когда МИнБанк представит рынку свою стратегию развития? Расскажите о ней. На что будет сделана основная ставка? Есть ли в ней задачи по решению проблем с ростом корпоративной просрочки? На 1 марта она составила 81,4 миллиарда рублей, рост за февраль – 3,4%.

— Мы уже разработали стратегию развития банка на кратко- и среднесрочную перспективы, но динамика макроэкономических показателей (в частности, стоимость нефти и курс валют) и пандемия заставляют нас пересмотреть прогнозы. В любом случае нужно дополнительное время на доработку документа, но уже сейчас очевидно, что ключевыми задачами станут снижение расходов, развитие бизнеса и предотвращение ухудшения качества активов.

Касаемо третьего пункта, в свете последних событий на мировых рынках, вызванных развитием пандемии коронавируса и ценой на нефть, ряд наших крупных клиентов стали испытывать проблемы. Наверное, будет излишне говорить, что не только представители бизнеса испытывают значительные трудности, но и обычные люди, поэтому мы ожидаем определенный рост просроченной задолженности в портфеле.

Сейчас мы вырабатываем специальные меры поддержки наших клиентов и пути выхода из кризисной ситуации. Заемщики уже могут воспользоваться программами рефинансирования, получить отсрочку платежа или уйти на «кредитные каникулы». Разрабатываются и другие инструменты возможной помощи, которые мы анонсируем в ближайшее время. Подчеркну, что мы не ведем речь о массовом прощении долгов или, например, резком снижении ставок. Мы стараемся демонстрировать сбалансированный подход, учитывать интересы банка и пожелания клиентов.

Возвращаясь к вашему вопросу о стратегии. Основной акцент в документе сделан на увеличении дохода от развития розничного и корпоративно-инвестиционного бизнесов. Мы планируем использовать все преимущества универсального банка с широким географическим присутствием.

- Какие перспективы у банка после санации? Будет ли Банк России продавать МИнБанк? Когда может быть осуществлена такая сделка? Какому инвестору будет интересен банк?

— Банк России ранее обозначил свое намерение о продаже санируемых банков. Спрогнозировать дату продажи МИнБанка сейчас сложно, думаю, это произойдет уже после выполнения ключевых стратегических задач. Прежде всего, МИнБанк должен стать организацией, которая интересна другим игрокам финансового рынка.