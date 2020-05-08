МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Объем пенсионных средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за первый квартал 2020 года сократился на 1,5% и составил 4,208 триллиона рублей, говорится в обзоре Банка России "Тенденции рынка НПФ".

Объем пенсионных накоплений НПФ за первый квартал сократился на 1,3% и на конец марта составил 2,822 триллиона рублей, объем пенсионных резервов — на 2%, до 1,386 триллиона рублей. "Кризис на финансовых рынках, связанный с распространением коронавирусной инфекции в марте 2020 года, не вызвал значительного снижения стоимости инвестиционных портфелей НПФ, что обусловлено преобладанием в них долговых финансовых инструментов, 27,8% которых оцениваются по амортизированной стоимости и, следовательно, не зависят от рыночной волатильности", — отмечают в ЦБ.

В структуре пенсионных накоплений самыми существенными изменениями стали снижение стоимости акций — на 14,4%, до 151,8 миллиарда рублей, и рост объема сделок обратного репо (продажа ценной бумаги с обязательством обратного выкупа) — на 21,7%, до 165,8 миллиарда рублей. Доля акций в структуре вложений пенсионных накоплений НПФ в первом квартале сократилась на 0,8 процентного пункта и составила 5,4% на конец марта.

Стоимость акций снизилась в первую очередь из-за отрицательной динамики рынков, но были и точечные продажи акций: из-за волатильности фонды переложили часть накоплений в менее рискованные инструменты — в частности, в долговые бумаги, в том числе в рамках сделок репо, объясняют в ЦБ. Доля государственных ценных бумаг в структуре пенсионных накоплений сохранилась на уровне 29,9% (844 миллиарда рублей), доля корпоративных облигаций выросла с 51,5% до 52% (1,468 триллиона рублей).

Доля инвестиций пенсионных накоплений в реальный сектор экономики по итогам первого квартала 2020 года составила 37,2% (1,05 триллиона рублей), сократившись на 0,8 процентного пункта. "Реальный сектор по-прежнему преобладает в структуре вложений пенсионных накоплений НПФ, однако в условиях неблагоприятной ситуации на финансовых рынках наблюдался рост вложений в государственные ценные бумаги посредством гибкого механизма сделок репо", — говорится в обзоре.

В портфелях пенсионных резервов за квартал заметнее всего снизилась стоимость ОФЗ — на 13,7%, до 156,9 миллиарда рублей, в первую очередь из-за погашения выпуска, присутствующего в портфелях большинства фондов. Стоимость акций в портфеле пенсионных резервов сократилась менее значительно, чем в пенсионных накоплениях, — на 3,6%, до 153,8 миллиарда рублей: на фоне рыночной "просадки" фонды в первом квартале нарастили позиции в акциях в портфеле пенсионных резервов.

Кроме того, НПФ в условиях волатильности увеличили инвестиции пенсионных резервов в корпоративные облигации: их стоимость выросла на 2,4%, до 644 миллиарда рублей, они остаются основным объектом вложений и пенсионных резервов (46,5% портфеля). Инвестиции в реальный сектор пенсионных резервов продолжили расти и увеличились на 2,3%, до 485 миллиардов рублей.