МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Динамика активов российского банковского сектора в первом квартале оказалась достаточно хорошей. Согласно данным Банка России, объем активов за первые три месяца вырос в номинальном выражении на 8,2%. Это стало наилучшим квартальным результатом с начала 2015 года.

Для сравнения, квартальная динамика активов в последние пять лет только в трети случаев была выше 3%. В абсолютных величинах активы российского банковского сектора за январь-март текущего года выросли на 7,9 триллиона рублей до 104,5 триллиона рублей на 1 апреля 2020 года. Стоит отметить, что уровень в 10 триллионов рублей российским банковским сектором был достигнут в 2006 году, то есть на удесятерение активов банков потребовалось 14 лет.

Основным источником позитивной динамики активов в номинальном выражении в первом квартале 2020 года стала валютная переоценка, без учета влияния которой темпы прироста составили более скромные — 3,3%. Однако, реальные темпы прироста в начале 2020 года также оказались достаточно хорошими, этот результат стал лучшим за последние пять кварталов. Если сравнивать именно с первыми кварталами других годов, то результата 2020 года оказался самым сильным с 2008 года.

В целом столь сильный реальный прирост стал следствием поддержки ликвидности банковского сектора со стороны монетарных властей.

Нельзя не сказать, что значительное влияние на сильную валютную переоценку и в целом на динамику активов оказала ситуация с пандемией коронавируса и экономический кризис, вызванный ей. Основной прирост произошел в марте, когда объем активов в номинальном выражении вырос на внушительные 6,7%, что стало вторым результатом по темпам прироста с 2009 года. Темпы прироста активов в номинальном выражении в марте не смогли опередить лишь результат декабря 2014 года, когда месячный прирост составил порядка 9%. При этом, как и в 2014 году, реальные темпы прироста были заметно меньше, что не удивительно на фоне сильно ослабления рубля. В целом в части динамики активов параллели нас приводят к декабрю 2014 года, периоду сильного кризиса в финансовой системе России.

Стоит отметить, что после резкого роста активов в конце 2014 года, начало 2015 года характеризовалось заметным снижением активов. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, ситуация 2020 года пока выглядит лучше, чем в 2014-2015 годах, и соответственно снижение активов в среднесрочной перспективе не должно быть существенным.

Влияние отзывов лицензий на динамику активов в первом квартале почти сошло на нет. По итогам первого квартала было принудительно отозвано лишь 4 лицензии и еще 14 банков были ликвидированы. Стоит отметить, что количество банков, у которых лицензия была отозвана принудительно, снизилось по сравнению с аналогичным периодом двух предыдущих лет достаточно сильно. В первом квартале 2019 года было принудительно отозвано у 7 лицензий, а в 2018 году — у 14 банков. Суммарный объем активов банков, лишенных лицензии в январе-марте 2020 года, по оценкам экспертов РИА Рейтинг, составил 21 миллиард рублей или 0,02% от суммарных активов банковской системы на 1 января 2020 года. При этом в первом квартале 2019 и 2018 годов объем активов лишенных лицензии банков составил 61 и 86 миллиардов рублей соответственно. Таким образом, явно прослеживается тенденция замедления темпов расчистки банковского сектора как по масштабам, так и размерам банков.

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело анализ и подготовило рейтинг крупнейших банков России по объему активов на 1 апреля 2020 года. В рейтинге представлены данные по 431 кредитной организации России с действующими лицензиями на 8 мая 2020 года, по которым опубликована отчетность согласно форме No101 на сайте Банка России, а также данные из открытых источников. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.

Крупные банки показывают хорошие результаты

Согласно результатам исследования, в первом квартале 2020 году объем активов в номинальном выражении вырос у 237 кредитных организаций или у 55% общего числа банков в рейтинге. Для сравнения, с 2015 года результат первого квартала не превышал 45%, а в 2018 и 2017 годах и вовсе составлял только 37% в каждом из годов. Рост доли банков с положительной динамикой активов объясняется поддержкой банковского сектора в части пассивов, и соответственно значительным ростом кредитования, а также увеличением вложений в ликвидные активы.

Разные размерные группы продемонстрировали заметные отличия по доле банков с положительной динамикой активов. В частности, среди наиболее крупных кредитных организаций из топ-50 доля банков с приростом активов составила 82%. В свою очередь у банков с 51 по 100 места прирост активов наблюдался в 66% случаев.

У двух оставшихся групп из топ-200 — с 101 по 150 и с 151 по 200 места — доля с приростом активов составила 48% и 62% соответственно. При этом у банков за пределами топ-200 (с 201 по 431 места) 47% банков характеризовалось приростом активов в первом квартале 2020 года.

Таким образом, только у крупных банков из топ-50 доля банков с приростом активов была заметно выше.

В денежном выражении также в более выгодном положении оказались крупные банки. Так, у наиболее крупных банков из топ-50 объем суммарных активов в первом квартале относительно результата этих же банков на 1 января 2020 вырос на 8,8%. У крупных банков с 51 по 100 места прирост суммарных активов был немного меньше — 6,1%. В свою очередь у банков из второй сотни (с 101 по 200 места) активы выросли на 2,9%. Тогда как у оставшихся банков с 201 по 431 место суммарные активы уменьшились на 0,2%.

Более быстрый рост крупных банков выглядит вполне закономерным, так как именно лидеры банковского сектора имеют более простой доступ к ресурсам, выделяемым на преодоление последствий коронавируса.

Как следствие хорошего результата у крупных банков в начале 2020 года в банковской системе продолжился рост концентрации активов. Доля топ-50 банков в суммарном объеме активов банковского сектора на 1 апреля 2020 года выросла до 92,7% (+0,5 процентных пункта). При этом доля топ-30 банков по итогам первого квартала составила 88,3% против 87,7% на начало 2020 года. Стоит отметить, что в текущем рейтинге на топ-100 банков уже приходится 97,1% (+0,3 процентных пунктов за квартал).

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2020 году консолидации активов российского банковского сектора продолжится, и темпы консолидации останутся примерно такими же большими.

Иностранные банки опять лидеры по динамике

Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, иностранные банки в первом квартале характеризовались наибольшим приростом суммарного объема активов относительно конкурентов. Объем суммарных активов иностранных банков в первом квартале 2020 года увеличились на 15,8% против прироста на 8,6% у частных банков и на 7,8% у государственных банков. Таким образом, после слабого результата по итогам 2019 года иностранные банки вернули себе лидирующую позицию. Хорошая динамика суммарных активов иностранных кредитных организаций связана со значительным ростом у нескольких крупных игроков, которые активно нарастили кредитование в начале текущего года.

Первая десятка крупнейших банков по итогам первого квартала 2020 года характеризовалась значительными изменениями. Так, в число 10 крупнейших вернулся ЮниКредит Банк, которые в текущем рейтинге занимает 10-е место. Стоит отметить, что ЮниКредит Банк покидал первую десятку лишь на одну квартальную дату (1 января 2020 года). При этом укрепить свои позиций ЮниКредит Банк смог благодаря росту активов на 27% за три первых месяца, что стало наибольшим приростом среди топ-15 банков.

Также укрепить свои позиции в первой десятке смогли Альфа-банк "Московский кредитный банк", которые поднялись на одну позицию каждый, до 4-о и 7-о места соответственно. С другой стороны, банками которые не смогли удержать свои позиции стали: НКО НКЦ, "Банк ФК Открытие". В рейтинге на 1 апреля НКО НКЦ занимает 5-е место, а Банк ФК Открытие —8-е место, каждый из банков опустился на одну позицию. Банк "Траст" и вовсе покинул первую десятку и в текущем рейтинге расположился на 14-м месте, хотя его активы выросли на 2,8%, но у конкурентов они выросли намного сильнее.

Среди банков первой пятерки наибольшим приростом активов в абсолютном выражении характеризовался Сбербанк, объем активов которого в первом квартале увеличился на 1,9 триллиона рублей. Стоит отметить, что динамика активов этого банка обусловлена ростом всех видов кредитования.

Вторым по масштабам прироста активов стал Банк ВТБ, прирост активов которого составил 1,1 триллиона рублей. При этом динамика активов кредитной организации стала следствием роста вложений в производные финансовые инструменты, а также межбанковского кредитования и кредитования физических лиц.

Третьей и четвертой кредитными организациями по приросту объема активов в первом квартале стали Банк ГПБ (Газпромбанк) и Альфа-банк, их активы выросли на 680 и 570 миллиардов рублей соответственно.

Замыкает пятерку кредитных организаций с наибольшим приростом объема активов НКО НКЦ, активы которой выросли на 520 миллиардов рублей. С другой стороны, наибольшим сокращением активов среди крупнейших банков характеризовалась ЛОКО-Банк, активы которой по итогам первого квартала 2020 года уменьшились на 26 миллиарда рублей.

Наилучшая относительная динамика активов среди топ-100 кредитных организаций в первом квартале 2020 года была у иностранного банка "КредиАгриколь КИБ", его активы выросли почти на 90%, что позволило банку попасть в топ-100 по объему активов и занять 75-е место на 1 апреля 2020 года.

Вторым по темпам прироста активов стал ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ), активы которого выросли на 77%, в результате чего этот банк смог занять 31-е место в рейтинге (+11 позиций).

Третьим по динамике активов стал Дж.П. Морган Банк Интернешнл, объем активов которого вырос на 49%, что позволило ему попасть в топ-100 по объему активов и занять 98-е место на 1 апреля 2020 года.

Таким образом, среди крупнейших банков наиболее динамичными в части роста активов стали иностранные банки и два из них вошли по итогам января-марта в ТОП-100 по объему активов. Стоит отметить, что еще 13 банков из первой сотни по объему активов характеризовались темпами прироста активов более чем на 20% по итогам первого квартала 2020 года.

Слабую относительную динамику активов среди ста крупнейших банков продемонстрировал "Локо банк", его активы сократились на 22%. Стоит отметить, что снижение активов банка обусловлено сокращением вложений в ценные бумаги, а также кредитования физических лиц.

Вторым по темпам снижения стал "Нордеа Банк", сокращение активов которого составило 13%. В текущем рейтинге "Локо банк" занимает 74-е место (-12 позиции), а Нордеа Банк —68-е место (-5 позиций).

Третьим по темпам снижения активов из числа крупнейших банков стал "Банк Союз", активы которого снизились на 11%.

Ситуация в экономике значительно усложняется из-за коронавируса и карантина, вызванного им. Это безусловно, скажется на банковском секторе. Однако в большей степени это может сказаться на прибыли, а динамика активов может оказаться при этом достаточно хорошей.

Во-первых, в рамках поддержки экономики государство будет выделять ресурсы на кредитование реального сектора (в большей степени юридических лиц). Во-вторых, для финансирования бюджетных расходов могут значительно увеличиться облигационные заимствования, что приведет к росту вложений банков в ценные бумаги. На этом фоне, скорее всего, рост будет отмечаться у большого числа банков, но наивысшие темпы будут у ведущих кредитных организаций, а также у самых капитализированных банков.

Рейтинг банков по объему активов на 1 апреля 2020 года в PDF-формате >>