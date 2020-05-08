МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Сбербанк прорабатывает несколько вариантов финансирования "Уральских авиалиний", в том числе выдачу кредитов в рамках государственной программы поддержки бизнеса отраслей, пострадавших от коронавируса, сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов.

"Клиент обратился к нам за финансированием в апреле. Наши профильные службы анализируют документы и обновленную финансовую модель авиакомпании, скорректированную с учетом сложившейся ситуации в отрасли. Одновременно мы прорабатываем несколько вариантов финансирования, в том числе возможную выдачу кредитов в рамках госпрограммы поддержки бизнеса отраслей, пострадавших от коронавируса", — сказал Попов.