МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. ВТБ с 1 апреля по 6 мая оформил кредитные каникулы на 123 миллиарда рублей в рамках собственных и государственных программ поддержки заемщиков в условиях пандемии коронавируса, следует из презентации банка по поддержке клиентов сегмента розничного бизнеса.

Так, в рамках госпрограммы на ипотеку подано 13 тысяч заявок, оформлено кредитных каникул на 15 миллиардов рублей, на кредиты наличными подано 3 тысяч заявок, оформлено 0,4 миллиарда рублей каникул, на автокредиты подана тысяча заявок – оформлено каникул на 0,4 миллиарда рублей.

В рамках собственных программ банка: по ипотеке банк получил 12 тысяч заявок, оформил кредитных каникул на 15 миллиардов рублей, по кредитам наличными — 137 тысяч заявок, оформлен 91 миллиард рублей каникул, по автокредитам подано 4 тысячи заявок, оформлено 1,2 миллиарда рублей каникул, следует из презентации.