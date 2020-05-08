МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Банки РФ реструктурировали кредитов малому и среднему бизнесу на 343 миллиарда рублей, сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

"Объем реструктуризации растет. Отношение рассмотренных и одобренных заявок к поступившим также показывает положительную динамику. К сегодняшнему дню было подано почти 94 тысячи заявок от малого и среднего бизнеса, и из них 20 тысяч после 22 апреля. Уровень одобрения заявок остается стабильным, где-то 75-77%. При этом мы видим, что банки отладили процедуры и стали быстрее рассматривать поступающие заявления. Всего реструктурировано кредитов малому и среднему бизнесу на 343 миллиарда рублей", — рассказала она в ходе пресс-конференции.

По ее словам, россияне подали 1,4 миллиона заявок на реструктуризацию кредитов. Объем реструктуризации растет, и отношение рассмотренных и одобренных заявок к поступившим также показывает положительную динамику.

"Граждане подали миллион 400 тысяч заявок на реструктуризацию. Прирост с 22 апреля составил примерно 400 тысяч. Самый высокий уровень одобрения заявок на кредитные каникулы по закону — по ипотеке, он составляет 80%. Ниже всего процент одобрения по автокредитам — около 20%", — сообщила Набиуллина.

Компании РФ подали заявок на зарплатные кредиты под 0% на 94 миллиарда рублей, Банк России рассматривает вопрос выделения лимита на такие кредиты для крупных предприятий в 50 миллиардов рублей, сообщила глава ЦБ.

Правительство и Банк России на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. По условиям госпрограммы, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем вырастет до 4%. Впоследствии эта программа была распространена на средний и крупный бизнес.

"Эта программа, которая вначале, как нам казалось, пробуксовывала, она сейчас очень активно идет. И заявок поступило уже где-то на 94 миллиарда рублей, причем это заявки не только от малых и средних, но уже и от крупных предприятий", — сказала Набиуллина.

Она напомнила, что ЦБ выделял на данную программу лимит в 150 миллиардов рублей.

"Мы сейчас рассматриваем, и, наверное, на следующей неделе примем решение о том, чтобы дополнительно увеличить этот лимит где-то на 50 миллиардов рублей под крупные предприятия. Причем мы бы хотели сделать эти два лимита отдельно, чтобы МСП также был обеспечен этим лимитом", — добавила она.

Глава Банка России подчеркнула, что решение должно быть принято во взаимодействии с правительством РФ.