МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Абсолютно разумным решением для банков РФ в текущем году будет не выплачивать дивиденды за прошлый год, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"Пока оценки такой у нас нет, я думаю, что сами банки изучают ситуацию, оценивают свое финансовое состояние, возможные свои будущие потери. Мы рекомендовали — и банки, в принципе, следуют этим рекомендациям — перенести рассмотрение вопроса о дивидендах на конец августа — сентябрь", — ответила она на вопрос, есть ли у ЦБ оценки, сколько банков могут отказаться от выплаты дивидендов в этом году.

"Банки должны будут оценить возможные будущие потери, насколько то потребует дополнительно капитала, и принять решение либо о том, чтобы не выплачивать дивиденды, — и это было бы абсолютно разумным решением для того, чтобы сохранить и увеличить капитал, в том числе, для кредитования экономики в период восстановления — либо уменьшить размеры этих дивидендов. Но я думаю, что это решение будет ближе к осени", — добавила Набиуллина.