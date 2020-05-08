МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. ЦБ РФ временно запускает аукционы репо на более длительные сроки — один месяц и один год, первый месячный аукцион состоится в конца мая, годовой — в конце июня, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"Долгосрочные операции репо планируется осуществлять на сроки один месяц и один год. Аукционы будут проводиться один раз в месяц, принять участие в них смогут все кредитные организации, уже имеющие возможность в настоящее время совершать операции репо с Банком России", — сказала Набиуллина.

"Первый аукцион месячного репо предварительно планируем провести в конце мая, а годового репо — в конце июня", — добавила она.

Обеспечением по долгосрочным операциям будут являться только самые надежные активы — ОФЗ (любые выпуски) и облигации субъектов РФ и муниципальных образований с наивысшим кредитным рейтингом по национальной шкале, ставка по годовому репо будет плавающей и изменяться вслед за ключевой ставкой.

"Таким образом, эти операции не будут влиять на процентные ставки в экономике. ЦБ будет продолжать иметь возможность обеспечивать свою операционную цель по сближению ставки денежного рынка с ключевой. Все это обеспечит нормальное функционирования денежного рынка без искажений действия рыночных механизмов", — подчеркнула Набиуллина.

Комментируя необходимость таких долгосрочных инструментов, глава ЦБ подчеркнула, что регулятор еще до пандемии указывал на растущий дисбаланс активов и пассивов по срочности: рост долгосрочных кредитов при высокой доле депозитов до одного года, а последние месяцы эта тенденция усилилась за счет того, что компании и Федеральное казначейство стали размещать свою депозиты в банках на более короткие сроки.

"Дисбаланс может дальше усилиться в результате того, что банки предоставляют гражданам и бизнесу кредитные каникулы. Чтобы эти дисбалансы не ограничивали способности банков к реструктуризации текущих кредитов и выдаче новых долгосрочных кредитов, мы временно вводим более длительный по сроку инструмент рефинансирования", — пояснила Набиуллина.

Она добавила, что операции репо в сочетании с короткими депозитными операциями ЦБ не будут менять общий объем профицита в банковской системе, но скорректируют структуру пассивов банков, удлинив их срочность.