МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. ЦБ РФ не может обязать банки принимать карты с истекшим сроком действия или открывать счета клиентам дистанционно, но рекомендовал им делать это и не видит "массовых проблем" в этой сфере, заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Мы, действительно, по этим вопросам выпустили свои рекомендации, мы здесь не можем обязать банки, у нас нет таких полномочий, но… о дистанционном открытии счетов просили сами банки", — сказала Набиуллина, говоря о работе с картами с истекшим сроком действия и о дистанционном открытии счетов.

"Что касается того, чтобы принимать карты с истекшим сроком действия, это, действительно, на мой взгляд, очень важно и нужно для людей… некоторые банки, мы видим, автоматически выпускают эти карты, пересылают их гражданам. Пока мы не видим каких-то массовых проблем в этой ситуации, но будем осуществлять мониторинг и взаимодействовать с банками для того, чтобы и дистанционные услуги оказывались более активно, если это востребовано со стороны клиентов", — добавила она.