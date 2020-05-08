МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Банки в апреле стали осторожнее выдавать кредиты россиянам, что связано с желанием уменьшить риск роста потерь в будущем, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Ранее в пятницу глава регулятора заявила, что розничное кредитование в апреле снизилось на 0,6%.

"Банки, вероятно, стали осторожнее выдавать новые кредиты, чтобы избежать роста потерь в будущем", — прокомментировала она динамику розничного кредитования в апреле.

При этом она отметила, что также и сами россияне могут менее охотно брать ссуды из-за неуверенности в отношении стабильности своих доходов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.