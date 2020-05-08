МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Число продаж в РФ страховок для домов и квартир в апреле почти не изменилось, однако перемены заметны в другом: страховщики активно перестраивают свои бизнес-процессы и все больше уходят в онлайн, реагируя на ситуацию с массовой самоизоляцией граждан на фоне распространения нового коронавируса — об этом рассказали опрошенные РИА Новости страховые компании.

Несмотря на экономические сложности в связи с принятыми из-за коронавируса ограничительными мерами, кардинальной смены динамики в сторону роста или уменьшения продаж страхования недвижимости пока нет, следует из их наблюдения. И лишь некоторый спад заметили в "Росгосстрахе", "Ингосстрахе" и компании МАКС.

Заместитель начальника управления технологий и поддержки каналов продаж в "Ингосстрахе" Станислав Олейников связывает некоторое снижение продаж в этом сегменте с общей экономической ситуацией. А начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга в МАКСе Евгений Попков предполагает, что многие решили повременить со страхованием, потому что постоянно находятся дома и считают, что уж сейчас с квартирой ничего не произойдет.

УХОД ОТ БУМАГИ

Единственная действительно заметная новая тенденция в этом виде страхования сейчас – это рост доли продаж онлайн, сходятся во мнении страховщики. И успешная перестройка бизнес-процессов в этом направлении способна стать позитивным фактором для продаж такой услуги в дальнейшем, не исключают они.

Как отмечает Попков, на фоне самоизоляции клиентов и удаленной работы страховщиков дистанционное оформление полисов через сайт или приложение стало крайне востребованным.

"В апреле в текущей ситуации на рынке страхования квартир, строений и не только произошла перестройка бизнес-процессов, в некоторых сегментах рынка, где это ранее не требовалось — переход на безбумажные полисы", — добавляет руководитель управления страхования имущества физических лиц "АльфаСтрахования" Татьяна Ходеева.

Основной же набор рисков, которые выбирают клиенты при страховании своей недвижимости, не изменился: это по-прежнему пожары, наводнения, заливы и кражи. Хотя в "Сбербанк страховании" особо отметили, что страхование недвижимости приобретает сезонную актуальность весной из-за паводков и лесных пожаров.

Сохранение тенденций в целом наблюдается и по количеству заявленных убытков. Но, как рассказала агентству начальник управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова, обращений всё же стало несколько меньше — скорее, из-за всё тех же ограничительных мер: кто-то чуть дольше ждет документов из компетентных органов, а кто-то хочет обратиться в офис страховщика лично, а не в онлайне, после снятия режима самоизоляции.

В то же время страховщики уже зафиксировали и пару необычных обращений. Так, например, один из клиентов "Согласия" с ипотечной страховкой решил заявить коронавирус как стихийное бедствие, а на вопрос о том, как пострадала квартира, он ответил, что не может платить за нее. А в "Ингосстрах" обращались с просьбой оплатить дезинфекцию помещений после прохождения клиентом самоизоляции.

"Пандемия оказала значительное влияние на финансовую стабильность и благополучие практически каждого гражданина. Кражи, мошенничество со страховкой — вероятно именно с такими событиями нам придется столкнуться во второй половине 2020 года", — предполагает также Олейников.

"Апрель стал месяцем изменений в процессах, далее мы ожидаем роста продаж", — резюмирует Ходеева.