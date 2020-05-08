МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Росимущество предложило девятерых кандидатов в наблюдательный совет ВТБ, в том числе главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова и замминистра финансов Алексея Моисеева, следует из материалов банка.

"В соответствии с предложениями Росимущества, являющегося владельцем 60,93% голосующих акций банка ВТБ (ПАО), включить в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет банка ВТБ (ПАО) на годовом общем собрании акционеров банка ВТБ (ПАО) следующих кандидатов… Моисеева Алексея Владимировича… Решетникова Максима Геннадьевича… Результаты голосования: решение принято", — говорится в материалах.

Из числа новых кандидатов, помимо Решетникова и Моисеева, в набсовет выдвинуты зампредседателя правительства — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, первый заместитель руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко, а также в качестве независимого члена совета — профессор Исрафил Айдын оглы Маммадов.

Всего выдвинуто девять кандидатов, в числе которых также действующие – исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, вице-президент французской строительной компании Vinci Ив Тибо де Сильги, заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов Игорь Репин и глава ВТБ Андрей Костин.

Из действующих членов набсовета в список кандидатур не попали министр финансов РФ Антон Силуанов, замминистра экономического развития Оксана Тарасенко, бывший глава ЦБ РФ Сергей Дубинин и зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Наблюдательный совет ВТБ избрал Святослава Островского, пришедшего в группу в текущем году из Сбербанка, членом правления ВТБ, говорится в сообщении кредитной организации.

"Наблюдательный совет ВТБ принял решение избрать Святослава Островского членом правления банка с даты согласования его кандидатуры ЦБ РФ", — сказано в сообщении.

В банке отметили, что Островский будет отвечать за развитие ключевых направлений розничного бизнеса ВТБ под руководством заместителя президента-председателя правления Анатолия Печатникова. В статусе члена правления он будет курировать потребительское, ипотечное и автокредитование, сбережения, кредитные, дебетовые карты и счета, а также работу департаментов розничных продуктов и цифрового бизнеса, отвечающих за внедрение новых программ и сервисов для физлиц-клиентов ВТБ.

Островский пришел в группу ВТБ в 2020 году из Сбербанка, где работал в должности вице-президента. С 2003 по 2010 годы работал в Ситибанке, затем – в банке "Русский Стандарт" на позиции директора департамента банковского бизнеса в области новых технологий.