МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Досрочное погашение кредита юридическими и физическими лицами, как правило, лишено экономического смысла, а в случае с юрлицами может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

"Если речь идет о юридическом лице, то досрочное погашение кредитов в целях экономии на процентах может быть опасным. Если компания не знает, сможет ли она справиться с последствиями кризиса, вызванного пандемией коронавируса, то лучше деньги “размазать” на как можно больший срок. Даже если это будет стоить каких-то процентов, все равно так проще будет выжить, нежели сейчас бежать в банк и закрывать все долги", – сказал эксперт.

Кроме того, существуют и так называемые риски закрытия лизинговых кредитов. Как и у юрлиц, в лизинговых кредитах часто прописывают штрафные санкции за досрочное погашение. Так, в 99% лизинговых платежей в платеж уже "вшиты" процентная ставка налога и процентная ставка кредита, которые даже при досрочном погашении, так или иначе, придется оплатить.

"То есть, даже если вы закроете кредит раньше срока, вы все равно переплатите те же проценты, поэтому смысла платить раньше нет", — сказал он.

Говоря о физических лицах, эксперт отметил, что почти все ипотеки в России гасятся аннуитетными платежами – это означает, что первую половину срока своего кредита вы гасите только проценты по кредиту.

"Допустим, вы взяли ипотеку на 10 лет. Первые 5 лет вы платите банку, а вторые 5 лет вы платите за квартиру, поэтому гасить досрочно платеж во вторую половину срока не имеет никакого смысла — по сути это является для вас просто рассрочкой, ведь банк все свои проценты забрал, а тело кредита вы еще не погасили. Таким образом, выплата кредитов досрочно для физлиц не имеет экономического смысла, особенно если речь идет о второй половине ипотечного срока", — заключил Петропольский.