МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам в пятницу рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, внесенный группой депутатов и сенаторов, который позволит Сбербанку включить в текущем году в состав основного капитала субординированные кредиты, а ВЭБу – депозиты, права требования по которым переданы правительству РФ при покупке у Банка России пакета акций Сбербанка.

На рассмотрение Думы в первом чтении законопроект планируется вынести 12 мая, а второе и третье чтение возможно 14 мая, сообщили РИА Новости в комитете. Действующее законодательство предусматривает право кабмина принять в казну РФ права требования к Сбербанку и ВЭБу. Но при этом правовые основания изменять условия соответствующих договоров по переданным в казну требованиям у правительства отсутствуют.

В связи с этим и в целях поддержки Сбербанка и ВЭБа необходимо создание законодательной нормы, допускающей внесение в эти договоры изменений, позволяющих отнести соответствующие обязательства перед РФ в состав источников их основного капитала, указывали авторы законопроекта. В настоящее время субординированный кредит Банка России, предоставленный Сбербанку, учитывается в основном капитале банка на основании ожидания приведения его условий в соответствии с соглашениями Базельского комитета по банковскому надзору после его передачи в казну РФ.

"В текущих условиях волатильности на финансовых рынках исключение данного кредита из расчета собственного капитала может привести к нарушению установленных нормативов достаточности капитала и окажет сдерживающее влияние на кредитную активность банка", — отмечается в заключении бюджетного комитета. А законопроект предусматривает возможность заключения Минфином соглашения со Сбербанком об изменении условий договоров субординированного кредита в целях создания правовых оснований для его включения в состав источников основного капитала банка.

Аналогичная возможность предусматривается и в отношении денежных средств, размещенных в ВЭБе на депозиты. Включение этих обязательств в состав источников основного капитала обеспечит возможность расширения кредитного портфеля госкорпорации дополнительно в размере около З триллионов рублей, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки, поскольку предлагаемые в нем нормы "не обеспечивают в необходимой степени возможности восстановления показателей достаточности собственных средств (капитала) ВЭБ.РФ до необходимого уровня". В целях оперативной государственной поддержки кабмин предлагает взамен этой нормы предусмотреть возможность принятия решения о внесении прав требования по соответствующему депозитному договору (договорам) в качестве имущественного взноса РФ в уставный капитал ВЭБа.