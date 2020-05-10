МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Российские банки начиная с ноября стабильно сокращают запасы драгметаллов, а опорный для российского оборонного сектора Промсвязьбанк избавился почти от всего своего золотого запаса, в то время как цена золота за это время заметно выросла, такие данные привел РИА Новости глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

"Запасы драгоценных металлов российских банков в пересчете на золото достигли 1 ноября 2019 года исторического максимума 109,1 тонны, после чего начали стабильно снижаться: за ноябрь – на 15,2 тонны, за декабрь – на 3,4 тонны, за январь – на 4,3 тонны, за февраль – на 4,2 тонны, за март – на 4 тонны. Итого с 1 ноября 2019 года за пять месяцев запасы драгметаллов в российских банках сократились на 31,1 тонны, или на 28,5%, со 109,1 тонны до 78 тонн", — посчитал эксперт.

Наибольшее снижение запаса драгметаллов, по данным Осадчего, произошло в банке "ФК Открытие" (минус 3,4 тонны в пересчете на золото), на втором месте – Сбербанк (минус 2,8 тонны). А Промсвязьбанк (минус 2 тонны, до 174 килограммов на 1 апреля) вытеснил по этому показателю "Азиатско-Тихоокеанский банк" (минус 0,5 тонны) с третьего места.

При этом Промсвязьбанк годом ранее – в апреле 2019 года — резко нарастил запасы золота на балансе (до 5 тонн со 137 килограммов), а на 1 июля золотой запас банка достиг 8,3 тонны. Как пояснял в августе замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, такой всплеск запасов был связан с тем, что оборонный банк находится в поисках своей рыночной ниши.

Между тем, цена золота из-за развития глобального кризиса, связанного с пандемией коронавируса, а также из-за обвала рынка нефти и из-за торговой войны США с Китаем с ноября существенно выросла – примерно с 1500 долларов за унцию до 1700, также отметил эксперт.