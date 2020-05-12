МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,3 процентного пункта при регистрации сделок в электронном виде, сообщил банк.

"Сбербанк сообщает о старте акции, позволяющей снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 п.п. при использовании сервиса "Электронная регистрация", — говорится в сообщении. Уточняется, что акция продлится до 30 июня текущего года и распространяется на льготные программы господдержки.

Максимальный дисконт при использовании сервисов "ДомКлик" от Сбербанка составит 0,6 процентного пункта, отмечается в сообщении.

Сервис "Электронная регистрация" позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности в электронном виде, без посещения МФЦ и Росреестра. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете "ДомКлик".