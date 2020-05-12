МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект о распространении системы страхования вкладов (ССВ) на некоммерческие организации, например товарищества собственников жилья, и об увеличении до 10 миллионов рублей размера страхового возмещения по счетам граждан в отдельных случаях, например при получении наследства или продаже квартиры. Третье чтение возможно 13 мая.

Документ распространяет ССВ на потребительские кооперативы (за исключением лиц, признаваемых в соответствии с законом о ЦБ некредитными финансовыми организациями), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, религиозные организации, благотворительные фонды, некоммерческие организации – исполнители общественно полезных услуг. Максимальное возмещение по счетам не будет превышать стандартные 1,4 миллиона рублей.

До 10 миллионов рублей законопроектом увеличивается сумма страхового возмещения в ряде случаев. Например, при получении гражданами наследства, продаже квартиры, дома, земельного участка, на котором расположен дом, иного имущества, когда средства находились на счете в банке, у которого отозвали лицензию.

Кроме того, получить повышенную страховку станет возможно при возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, получении социальных выплат, пособий, компенсационных и некоторых других выплат, исполнении решения суда, получении грантов в форме субсидий, а также по спецсчетам, предназначенным для формирования и использования средств фонда капремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Сегодня можно вернуть не более 1,4 миллиона рублей, но в жизни есть ситуации, когда сумма вклада существенно превышает размер страхового возмещения, пояснял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. Например, при получении наследства, продаже квартиры или возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу. Если у банка отзывается лицензия, люди рискуют потерять свои средства, поэтому для таких случаев предлагается установить максимальное страховое возмещение до 10 миллионов рублей, отмечал Володин.

"С другой стороны, устанавливается ограничение для контролирующих организаций, топ-менеджеров, собственников получения этой суммы возмещения в размере 1 миллиона 400 тысяч рублей в течение года после отзыва лицензии. Это делается намеренно для того, чтобы не было ситуации, когда топ-менеджер довел банк до банкротства и потом получает сумму возмещения с того вклада, который находился в этой кредитной организации", — указал на заседании Госдумы глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.