МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Банк России перенес форум инновационных финансовых технологий Finopolis с октября 2020 года на осень 2021 года из-за коронавируса, сообщил регулятор.

"Банк России принял решение перенести форум инновационных финансовых технологий Finopolis на осень 2021 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении. Согласно данным официального сайта мероприятия, форум должен был состояться 28-30 октября 2020 года в Сочи.

"Формат одного из крупнейших в стране форумов по инновациям подразумевает участие большого количества гостей, что в текущих условиях нежелательно даже с учетом того, что мероприятие проходит осенью", — отмечается в сообщении.

"Кроме того, постепенный выход регионов России из ограничительных мер в разные сроки, а также неопределенность в отношении международных перелетов и снятия карантинных мер в других странах затрудняют планирование проведения форума на этот год", — добавляет регулятор.

Finopolis — форум инновационных финансовых технологий, проводимый Банком России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 232 243 человека, всего скончались от болезни 2116, выздоровели 43 512.