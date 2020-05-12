МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Расходы россиян в апреле упали на 26,2% в годовом выражении, при этом объем трат на услуги рухнул в 1,6 раза — до уровня 2007 года, говорится в исследовании Сбербанка.

"Окончательная оценка изменения трат на товары и услуги за апрель составляет – 26,2% год к году", — заметили аналитики.

Отмечается, что за прошлый месяц розничный товарооборот упал в РФ на 13,7% в годовом выражении и вернулся к уровню 2016 года, а потребление услуг сократилось на 57,7% год к году, что в номинальном выражении близко к значениям 2007 года.

Абсолютное большинство категорий расходов россиян в апреле снижалось. Самое большое падение — в 99,2% — пришлось на категорию duty free, при этом расходы граждан на турагентства снизились на 97,9%, на отели — на 96,3%, на авиабилеты – на 94,9%.

Однако были категории, которые показали и рост. Так, траты россиян на телекоммуникационные услуги увеличились на 14,3% (это стало единственной положительной динамикой в сфере услуг). Наибольший рост показали расходы граждан на цифровые товары (22,8%), в винных (на 18,5%) и универсальных магазинах (7,1%).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. На этом фоне в апреле и начале мая в РФ действовал режим нерабочих дней, в ряде регионов — самоизоляции, а также другие ограничения.