МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Инвесторы уже закрытого проекта блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) могут попытаться дождаться возмещений средств от компании, подать на нее и основателя проекта Павла Дурова иск в суд или же попытаться найти компромиссное для обеих сторон решение, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Дуров сообщил о закрытии блокчейн-проекта TON

Ранее, во вторник, Дуров сообщил о закрытии блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram. На запуск проекта в 2019 году компания собрала у инвесторов 1,7 миллиарда долларов. Однако власти США через суд потребовали наложить штрафы на компанию и ее филиал TON Issuer Inc и взыскать полученные ими средства в пользу государства. Месяц назад американский суд отказал Telegram в апелляции на временный запрет передавать Gram покупателям.

В связи с судебными разбирательствами Telegram отложил запуск проекта до завершения суда в США — 30 апреля 2020 года. Однако ближе к этой дате компания предложила инвесторам получить возмещение в размере 72% первоначальных инвестиций из-за отсрочки запуска TON или же дождаться 30 апреля 2021 года и получить вместе с токенами 110% своих инвестиций. В начале мая Telegram отказалась от варианта выплаты возмещения в размере 110% первоначальных вложений инвесторам из США.

После закрытия проекта большая часть инвесторов проекта склоняется к подаче иска в суд на Дурова, сообщил ранее РИА Новости инвестор TON, основатель проекта Tokenbox Владимир Смеркис. Подписывать предложенные кредитные договоры с последующим возвратом средств, по его словам, готово минимальное количество инвесторов проекта.

"Задача Telegram — сохранить максимум средств максимально законно. … Думаю, большинство инвесторов просто заберут деньги, кто-то, возможно, будет судиться, а кто-то — будет ждать новых новостей", — отметил гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

В ОЖИДАНИИ СЮРПРИЗОВ

Как рассказал гендиректор Skolkovo Ventures Владимир Сакович, привлеченное в ходе ICO финансирование в проект TON, по сути, являлось классической венчурной сделкой.

"Многим казалось, что магия самого слова "ICO" спасает проект от любых рисков, но это не так. Проблемы, сработавшие в TON, очень характерны для многих стартапов, особенно в области новых технологий финтеха. И несмотря на то, что формальной стороной закрытия проекта послужили претензии SEC (Комиссия по ценным бумагам США — ред.), вероятно, и техническая часть платформы была не полностью готова или даже не реализуема", — считает он.

"Можно предположить, что часть инвестиций основатели и команда проекта вернут инвесторам. Возможно, что-то будет предложено в виде доли в самом Telegram. Но, скорее всего, инвесторы не получат полностью своих средств назад. Что, опять же, нормально, учитывая венчурный характер проекта", — считает Сакович.

Президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин более строго отнесся к новостям о закрытии проекта.

"То, что в результате это не вылилось вообще ни во что — для меня вообще удивительно, потому что за эти деньги можно было по крайней мере собрать несколько сервисных платформ внутри самого Telegram. Этого тоже не было сделано. Я считаю, что деньгами распределились не очень адекватно, но в принципе я думаю, что будут, конечно, судебные процессы, потому что это классический обман инвестора. … Думаю, что вряд ли в полном объеме деньги будут возвращены", — заявил он.

Руководитель "Агентства кибербезопасности", член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц указал, что Дуров мог бы пойти по пути проекта Libra основателя социальной Facebook Марка Цукерберга, однако ждать такого исхода не стоит.

"Один из возможных вариантов решения вопроса мы можем видеть с Libra Цукерберга, которая в итоге подчинилась требованиям регуляторов и перелопатила целиком структуру, так что там осталось от проекта одно название. Дуров, известный своей принципиальностью, очевидно, не стал бы идти на подобное", — считает он.

По его мнению, не все инвесторы поддержат предложенные компанией схемы возврата 72% и 110% вложенных средств.

"Очевидно, самая крайняя мера — это продажа доли Дурова в Telegram, однако, во-первых, он на нее не пойдет, во-вторых пока в ней нет необходимости, так как, как можно понять, сумма недостающих для полного возврата средств инвесторов составляет около 300-500 миллионов долларов. Это несопоставимо со стоимостью Telegram, которая по разным оценкам составляет 4-20 миллиардов долларов. Скорее всего, Дуров найдет какой-то другой нетривиальный способ возврата денег инвесторам. И все же, да, команде Telegram лучше готовиться к суду", — полагает эксперт.

Инвестиционный директор Российской венчурной компании (РВК) Алексей Басов, в свою очередь, ожидает, что стороны найдут компромисс. "Павел Дуров, вполне возможно, предложит сценарий, направленный на сокращение потерь инвесторов через частичный возврат средств или компенсацию путем участия в новых проектах. Такие обсуждения уже были инициированы две недели назад, и, по всей видимости, какой-то маневр в этом отношении у фаундера есть", — считает он.

"Разумеется, иски также вероятны, однако внешние обстоятельства в виде запрета регулятором нерегламентированного инструмента делают судебную позицию инвесторов как минимум уязвимой. Фактически, мы имеем дело с реализовавшимся венчурным риском, очевидным для всех участников и артикулированным на старте проекта. Думаю, что стремление сохранить доступ к капиталу и свою репутацию со стороны Павла, а для инвесторов — возможность участвовать в других инициативах предпринимателя, заставят всех участников найти максимально компромиссный вариант выхода из ситуации", — добавил он.

Положительного исхода ожидает и гендиректор криптобиржи Huobi Russia Владимир Демин. "Telegram и лично Дуров всегда вели себя корректно, поэтому я не думаю, что инвесторам стоит ожидать сюрпризов. Скорее всего, предложенные им недавно компенсации (110% всем, кроме американских инвесторов и 72% американским инвесторам) будут исполнены", — сказал он.