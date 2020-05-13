МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в I квартале 2020 года увеличились на 9,6%, до 64 760,3 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В условиях ослабления курса рубля к основным иностранным валютам в анализируемом периоде произошло снижение как удельного веса рублевых пассивов (с 79,2% до 75,9%), так и доли рублевых активов кредитных организаций в совокупном показателе (с 80,4% до 77,2%).

В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов уменьшился (с 7,5% до 7,1%), как и доля резервов на возможные потери (с 9,0% до 8,5%), а удельный вес обязательств кредитных организаций, напротив, увеличился (с 83,6% до 84,5%).

По состоянию на 01.04.2020 в Московском регионе действовало 228 кредитных организаций, в том числе 223 в Москве и 5 в Московской области (на 01.01.2020 в Московском регионе действовало 232 кредитные организации, из них 227 в Москве и 5 в Московской области).