МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "ФК Открытие" по МСФО по итогам первого квартала 2020 года упала почти в 28 раз и составила 823 миллиона рублей, сообщается в отчете кредитной организации.

Прибыль, приходящаяся на акционеров, сократилась в 37 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 622 миллиона рублей.

Активы банка по состоянию на 31 марта 2020 года составили 3,289 триллиона рублей, увеличившись с конца 2019 года на 0,8%. Обязательства выросли на 1,4%, составив на конец марта текущего года 2,829 триллиона рублей.

Прибыль до расходов по налогу на прибыль сократилась в 14 раз в годовом выражении, до 1,711 миллиарда рублей. Операционные доходы снизились в 1,7 раза, до 27,21 миллиарда рублей.

"По итогам первого квартала 2020 года банк и компании группы "Открытие" показали рост активов и прибыль. Хороший запас ликвидности банка, высокий показатель достаточности капитала и сильные рыночные позиции позволяют нам с уверенностью продолжать реализацию стратегии роста бизнеса даже в условиях пандемии коронавируса. Мы будем корректировать бизнес-планы и перестраивать бизнес-модель, исходя из текущей финансовой ситуации, адаптируясь к ней и максимально смягчая ее последствия для клиентов", — прокомментировал глава "Открытия" Михаил Задорнов, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Банк "Открытие" входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking. Основным акционером банка с долей более 99,99% является Банк России. По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, банк "ФК Открытие" на 1 апреля занимал 8-е место в банковской системе РФ.