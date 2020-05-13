МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Совет директоров TCS Group, в которую входит "Тинькофф банк", утвердил сокращение промежуточных дивидендов за первый квартал до 0,14 доллара на акцию или ГДР с 0,17 доллара на акцию за аналогичный период прошлого года; в результате общий объем выплат уменьшится на 9,7% — до 28 миллионов долларов, следует из сообщения компании.

"В соответствии с дивидендной политикой группы и с учетом нашей уверенности в сохранении рентабельности деятельности и комфортных уровней коэффициентов достаточности капитала, совет директоров группы утвердил вторую выплату промежуточных дивидендов в размере 0,14 доллара США на одну акцию/ГДР (одна ГДР соответствует одной акции класса А) на общую сумму приблизительно 28 миллионов долларов США", — сказано в сообщении.

В соответствии с требованиями Лондонской фондовой биржи, выплата дивидендов акционерам, зарегистрированным в реестре на 29 мая 2020 года, состоится ориентировочно 1 июня. Дата формирования списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 28 мая, указано в сообщении TCS Group. При этом выплата дивидендов держателям ГДР состоится приблизительно через 3-5 рабочих дней после даты выплаты дивидендов по акциям.